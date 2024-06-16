«Начать переговоры уже завтра». О чем договорились на первом «саммите мира» и когда будет второй? Зеленский: Киев готов начать переговоры с РФ при признании целостности Украины

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

«Продолжающаяся война Российской Федерации против Украины продолжает вызывать масштабные страдания людей и разрушения, а также создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для мира», — под такой формулировкой финального коммюнике подписались 80 стран и четыре международные организации, принявшие участие в саммите по украинской «формуле мира» в Швейцарии. Всего в мероприятии участвовали делегации из 91 страны.

Коммюнике не стали подписывать Армения, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и ЮАР. При этом среди подписантов фигурируют Венгрия, Турция и Сербия.

Участники призвали воздерживаться от угроз и применения силы; уважать принципы суверенитета и территориальной целостности государств, а также решать споры по принципам международного права. В итоговую декларацию не вошел пункт о выводе российских войск с территории Украины, но упоминаются три пункта украинской «формулы мира». Вот они:

— Украинские атомные станции, в частности, Запорожская АЭС, должны работать под контролем Украины и под наблюдением МАГАТЭ. Угроза и использование ядерного оружия на Украине недопустимы.

— Доступ к морским портам на Черном и Азовском морях являются чрезвычайно важными. Нападения на торговые суда в портах и на маршрутах следования, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы. Продовольственную безопасность нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

— Всех военнопленных необходимо освободить путем обмена «всех на всех».

Документ также содержит формулировку, которая указывает на возможное участие России в будущих саммитах:

«Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей всех сторон. Устав ООН <…> может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине».

Когда следующий саммит?

Саммит стал «большим успехом» для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Наша справедливая цель состоит в том, чтобы к этому благородному делу присоединились все страны мира», — сказал Зеленский.

По его словам, принятое коммюнике «полностью отражает» намерения Украины, оно остается открытым для присоединения «всех, кто уважает Устав ООН».

«Важно, что все участники саммита поддержали территориальную целостность Украины, ведь без территориальной целостности не будет длительного мира», — отметил украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что участники саммита будут работать «на более техническом уровне» над тремя проблемами, обозначенными в коммюнике.

«Когда будут готовы планы действий ради мира, когда будет отработан каждый шаг, будет открыт путь ко второму саммиту мира, а следовательно, и к окончанию этой войны — к справедливому и длительному миру», — считает Зеленский.

Второй саммит, по словам президента Украины, состоится «не через годы, а через месяцы».

Участие России

В первом «саммите мира» представители России не участвовали, поскольку Москве не направляли приглашение. Зеленский объяснял это тем, что российские дипломаты на таком мероприятии «все заблокируют, все сорвут», а МИД РФ неоднократно заявлял, что представители Москвы в любом случае не примут приглашение, даже если оно будет направлено.

Однако выступая на пресс-конференции после саммита, Зеленский дал понять, что хочет присутствия России на второй такой встрече.

«Если Россия будет присутствовать на втором саммите, это будет означать, что она хочет мира и что она решила закончить войну. Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание этой войны», — сказал президент.

Он также заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», если Москва выведет войска с территории Украины.

«Сейчас существует процесс — это саммит мира, потом — разработка детального плана. Потом, когда он будет готов, его передадут представителям РФ. И потом мы с вами увидим, готовы ли они завершить эту войну. Вот такие условия», — заявил Зеленский.

По мнению Зеленского, президент РФ Владимир Путин допустил ошибку, выдвинув свою инициативу по урегулированию конфликта, поскольку тем самым вскрыл свои истинные намерения.

«Предлагает Украине выйти еще с каких-то наших территорий, которые под нашим контролем, которые наши, абсолютно законные. Человек, который хочет закончить войну, может говорить что угодно, даже о замороженном конфликте, который не устраивает нас, потому что мы им не верим, но здесь человек абсолютно провоцировал весь мир и, честно говоря, пугал, говоря, что не собирается заканчивать войну, а хочет дальше захватывать территории», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Путин говорил, что с его точки зрения, саммит в Швейцарии — «еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине». По его мнению, фундаментальные причины кризиса на саммите никто и не собирался рассматривать.

«Уже сейчас можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России. Затея легко читается: любыми средствами подтянуть как можно большее количество государств и по итогам представить дело так, будто бы западные рецепты и правила разделяются всем международным сообществом, а значит, и наша страна должна их безоговорочно принять», — говорил Путин на встрече с руководством МИД России.