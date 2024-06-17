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Угрозу атаки БПЛА объявили в одном из регионов России

Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком округе

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В главном управлении МЧС Российской Федерации по Липецкой области заявили, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории нескольких населенных пунктов региона. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что красный уровень опасности угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецке, Липецкого муниципального округа и Хлевенского муниципального района.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Лискинском районе, были повреждены резервуары с топливом.

По предварительной информации, несколько беспилотников «незначительно повредили резервуары с топливом», возгорания не допущено. Пострадавших, по его данным, нет.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что массовая атака беспилотников была отражена в регионе силами противовоздушной обороны.

По предварительным данным, никто не пострадал. Последствия атаки уточняются.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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