Арестованный в России американец не признал вину

Американский военнослужащий Гордон Блэк не признал вину в угрозе лишения жизни своей девушки, вину в краже признал частично. Об этом сообщает РИА Новости.

6 июня на первом заседании Первомайского районного суда Владивостока Блэк заявил, что доверяет суду, обвинения ему понятны. На вопрос судьи, признает ли он свою вину, военнослужащий ответил, что представит свою позицию позже. 17 июня проходит второе заседание по делу.

«Нет (не признаю вину в угрозе лишения жизни). Частично (в краже), умысла не было», — заявил американец.

Отмечается, что в суде он общается с помощью переводчика.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей возлюбленной Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства.

«У заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию», — сообщили в краевом управлении МВД.

Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. рублей. Однако «Известия» со ссылкой на источник писали, что похищенная сумма составляет 200 тыс. рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых громких уголовных делах против американцев в России.