Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестованный в России американец не признал вину

Американский военный Блэк, арестованный за кражу у девушки, не признал вину

close
100%
Илья Аверьянов/РИА Новости

Американский военнослужащий Гордон Блэк не признал вину в угрозе лишения жизни своей девушки, вину в краже признал частично. Об этом сообщает РИА Новости.

6 июня на первом заседании Первомайского районного суда Владивостока Блэк заявил, что доверяет суду, обвинения ему понятны. На вопрос судьи, признает ли он свою вину, военнослужащий ответил, что представит свою позицию позже. 17 июня проходит второе заседание по делу.

«Нет (не признаю вину в угрозе лишения жизни). Частично (в краже), умысла не было», — заявил американец.

Отмечается, что в суде он общается с помощью переводчика.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей возлюбленной Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства.

«У заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию», — сообщили в краевом управлении МВД.

Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. рублей. Однако «Известия» со ссылкой на источник писали, что похищенная сумма составляет 200 тыс. рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых громких уголовных делах против американцев в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами