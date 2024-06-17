Глава МАГАТЭ рассказал, почему не называет виновных в атаках на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не называет виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку у нее нет достаточно информации для определения атакующей стороны. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Гросси, находящимся на АЭС инспекторам МАГАТЭ сначала необходимо четко определить источник проблемы и его происхождение. Но для этого часто не имеется необходимого объема информации.

Так, гендиректор агентства пояснил, что из-за сложной траектории полета беспилотных летательных аппаратов нередко бывает невозможно выяснить, какая именно сторона их запустила. Не всегда помогают и обнаруженные обломки дронов, так как беспилотники могут быть самодельными.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ старается придать широкой огласке инциденты на станции. Агентство поддерживает постоянную связь с российскими и украинскими властями, и при атаках выражает обеспокоенность по поводу случившегося.

До этого конференция в Швейцарии призвала вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил о «подрыве» всех столпов безопаcности на ЗАЭС.