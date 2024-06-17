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Истекшие срочные трудовые договоры беременным хотят продлить

«Известия»: истекшие срочные договоры беременным продлят до трехлетия ребенка

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Shutterstock

Депутаты Государственной думы Российской Федерации планируют на этой неделе внести на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предполагают уравнивание женщин, чей срочный трудовой договор истек во время беременности, с теми, чьи соглашения являются бессрочными. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость подобного нововведения возникла в связи с коллизией между ТК и Конституцией РФ, которая гарантирует защиту от безработицы.

Один из соавторов проекта, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин подчеркнул, что существующая практика противоречит государственной политике в отношении семей с детьми.

До этого первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что в России за прошлый год в декрет ушли 11 млн женщин и 30 тыс. мужчин. Это большой шаг вперед — раньше такая статистика была невозможна, однако важно помогать отцам и выяснять причины, по которым они решили оставить работу.

В Минтруде ранее рассказали, когда отцу может взять больничный по уходу за ребенком.

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