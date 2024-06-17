Тысячи людей пострадали в Турции при жертвоприношениях в первый день Курбан-байрама

Руководитель министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что около 16 тысяч человек обратились к врачам в стране за первый день Курбан-байрама, получив ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что из 16 тыс. человек 1274 обратились к врачам в Анкаре, 840 — в Стамбуле, 416 — в Измире. По словам министра, подобное происходит, когда животных закалывают непрофессионалы.

До этого стало известно, что неизвестный мужчина ворвался в спортзал в парижском пригороде Боней-сюр-Марн, где собрались мусульмане на праздновании Курбан-Байрама, и напал на присутствующих.

16 июня в первый день священного для мусульман праздника Курбан-байрам заключенные СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

Ранее в ООН заявили о тревожном уровне исламофобии в мире.