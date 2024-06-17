МАГАТЭ захотело возобновить связи с Северной Кореей

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет возобновить сотрудничество с Северной Кореей. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого передает издание «Известия».

«Я считаю, что нам необходимо возобновить сотрудничество с КНДР. Переписать историю невозможно. Получилось как получилось. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР — например, в области ядерной безопасности», — заявил он.

В ночь на 17 июня Гросси назвал сотрудничество с Россией прочным и заверил, что оно будет продолжаться.

15 июня Гросси заявил об отсутствии у него планов принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. Он принял такое решение, чтобы не смешивать техническую работу с политикой. В то же время он рассказал, что во время подготовки мероприятия «был на связи» с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Более того, в преддверии конференции глава МАГАТЭ провел встречу с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Ранее Запад призвали не спекулировать статусом Запорожской АЭС.