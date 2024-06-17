Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МАГАТЭ захотело возобновить связи с Северной Кореей

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о желании возобновить связи с КНДР

close
100%
Anna Voitenko/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет возобновить сотрудничество с Северной Кореей. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого передает издание «Известия».

«Я считаю, что нам необходимо возобновить сотрудничество с КНДР. Переписать историю невозможно. Получилось как получилось. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР — например, в области ядерной безопасности», — заявил он.

В ночь на 17 июня Гросси назвал сотрудничество с Россией прочным и заверил, что оно будет продолжаться.

15 июня Гросси заявил об отсутствии у него планов принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. Он принял такое решение, чтобы не смешивать техническую работу с политикой. В то же время он рассказал, что во время подготовки мероприятия «был на связи» с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Более того, в преддверии конференции глава МАГАТЭ провел встречу с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Ранее Запад призвали не спекулировать статусом Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами