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В НАТО начали консультации по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности

Столтенберг: в НАТО идут консультации по приведению ЯО в состояние боеготовности

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Ints Kalnins/Reuters

Страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает The Daily Telegraph.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — заявил Столтенберг.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в ночь на 17 июня заявил о росте в мире количества ядерных боеголовок, находящихся в состоянии боеготовности.

13 июня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что растет роль ядерного оружия в военном планировании НАТО, ведутся разговоры о его размещении в других европейских странах.

До этого Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны адаптировать свое ядерное сдерживание к новым обстоятельствам.

Ранее в Италии заявили о недопустимости использования ядерного оружия на Украине.

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