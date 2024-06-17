Президент Чехии заявил, что саммит по Украине в Швейцарии превзошел все ожидания

Прошедшая в Швейцарии конференция по урегулированию конфликта на Украине стала первым шагом на пути к миру. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел, слова которого перелает агентство ЧТК.

Он отметил, что саммит превзошел все ожидания. По его словам, даже те государства, которые не подписали декларацию, приняли участие в конференции, что помогло им воспринять ситуацию такой, какая она есть.

17 июня представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что режим украинского лидера Владимира Зеленского недоговороспособен.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кого украинцы обвинили в провале саммита в Швейцарии.