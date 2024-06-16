«Как они туда добрались вообще?» Почему террористам удалось захватить заложников в СИЗО Заложников в ростовском СИЗО спасли в результате штурма и ликвидации преступников

В Ростове-на-Дону шестеро террористов ИГ*, находясь в СИЗО, забрали в заложники двух сотрудников ФСИН. Они несколько месяцев готовили нападение, сбежали через окна, угрожали ножами. Переговоры с преступниками с участием муфтия ничего не дали, тогда их взяли штурмом и всех ликвидировали. Заложники не пострадали. Теперь следствие проверяет, не помог ли побегу кто-то из работников тюрьмы. Источник в прокуратуре заявил «Газете.Ru», что в этом регионе в тюрьмах и колониях очень высокий уровень коррупции среди сотрудников ФСИН.

Как заключенным удалось захватить заложников

Побег из СИЗО-1 Ростова-на Дону начался в примерно в 3.00 (время совпадает с московским). Террористы были в разных камерах, в назначенный час выбили оконные решетки на третьем и четвертом этажах и спустились во внутренний двор на самодельном канате. Один из них при этом упал и сломал руку . Момент спуска попал на видео, которое снял случайный заключенный. Канат свисал прямо перед его камерой, на записи видно, как по нему быстро съезжает темная фигура.

«Сверху, короче, типы сбегают с тюрьмы... Они не пройдут охрану, не смогут... Короче, это террористы. Нам походу завтра [крышка] теперь, тут будет ОМОН, завтра тут будут все», — дал свой прогноз развития событий оператор за кадром.

Есть информация, что один из террористов «просто выдавил» оконную решетку, отметила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Однако она усомнилась в том, что это возможно, даже несмотря на ветхость СИЗО.

«Конечно, оно старое и ветхое, но чтобы до такой степени! И каким бы ни был здоровым и сильным заключенный, там все равно масса всего. Даже если бы он выдавил, сработала бы сигнализация, видеокамеры должны быть», — обратила внимание Меркачева.

Оказавшись вне камер, террористы «отсиделись» на территории тюрьмы, а затем «сгруппировались» и напали на сотрудников ФСИН. Первым схватили младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова, после начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму.

Источники Telegram-канала Shot уточнили, что Богма изначально приехал на переговоры с бунтовщиками, еще до того, как ситуация получила огласку. В итоге Богма тоже оказался в заложниках.

Что было после захвата заложников

О происходящем в СИЗО стало широко известно около девяти утра. После этого российские Telegram-каналы опубликовали видео с заложниками, снятые самими террористами. На записи один из радикалов заявляет, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) «захватило централ».

Террористы выдвинули свои требования: они запросили у «кафиров» машину и освобождение. Telegram-канал Shot добавлял, что радикалы хотели улететь из России, Telegram-канал Baza — что им нужно оружие. При себе у исламистов не было огнестрела, только холодное оружие: ножи, резиновая дубинка и пожарный топор. Некоторые СМИ писали о заточках, на видео их не видно. Из ножей у них был складной и похожие на кухонные.

Как прошел штурм

К 9:30 силовики оцепили СИЗО-1, к 10 часам центр Ростова-на-Дону полностью перекрыли. Начались переговоры, в которых участвовал имам Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев. Однако это, по всей видимости, ни к чему не привело. Примерно в 11:30 в районе СИЗО раздались автоматные очереди.

Всего штурм длился несколько минут, участвовали сотрудники Росгвардии, ОМОН, спецназ. Все террористы погибли. После штурма тела выложил на видео Telegram-канал 112, не уточняя, кто сделал запись.

«Вот ваша жизнь вся. Сдохли твари возле мусорки», — переговариваются неизвестные мужчины за кадром.

Часть Telegram-каналов указывали, что не все террористы погибли сразу. Некоторые были тяжело ранены и умерли «до приезда скорой» (на видео очевидцев несколько карет скорой помощи заезжают на территорию СИЗО практически сразу после начала штурма). На записи с телами двое мужчин лежали без движения лицом вниз, с руками за спиной в наручниках.

Один из заложников в процессе штурма получил легкое ножевое ранение, «скорее царапину», по словам правоохранителей. Его жизнь вне опасности. Неопасные травмы также есть у троих силовиков, участвовавших в штурме.

Что известно о террористах

Трое были осуждены за подготовку теракта. Это 27-летний Шамиль Акиев и 25-летний Азамат Цицкиев из Ингушетии, а также 36-летний Тамерлан Гиреев из Чечни. Еще на свободе вступили в ИГ и весной 2022 года готовили взрыв в здании Верховного суда Карачаево-Черкесской республики. Их вовремя задержали, преступники успели приобрести компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, автомат Калашникова и пистолеты Макарова.

В декабре 2023 года Гиреева и Акиева приговорили к 18 годам лишения свободы, Цицкиева — к 18,5 года. В заключении игиловцы завербовали еще трех человек. Среди них 22-летний Малик Гандалоев, сын экс-главрача ГБУ «Ачалукская участковая больница». Учился в Астраханской государственной медицинской академии, во время учебы заинтересовался радикальным исламом. Весной 2023-го Гандалоева поймали с товарищами в лесу Ингушетии, у них нашли тайник с компонентами взрывчатки. Про последних двух террористов известно мало: это Сайпудинов М. Ш., осужденный за грабеж и разбой, и Камнеев Д., судим за наркотики.

Все террористы на своих видео после захвата заложников ходят с бородами, один в характерной для радикальных исламистов черной налобной повязке с арабской вязью, другой показывает большой черный флаг с белой арабской символикой.

Меркачева обратила внимание на шокирующие нарушения режима в СИЗО, которые доказывает видео террористов. В заключении им удалось сохранить бороды, наручные часы, радикальную атрибутику.

«В московском СИЗО людей, которых привлекают за какие-то посты, побрили налысо, а террористы настоящие с бородами, во всей «амуниции». Они выглядят так же, как на свободе. Как так произошло?

Честно говоря, у меня шок. Настолько халатно не могло быть, казалось бы, но оно по факту так», — выразила свое мнение Меркачева.

Кто мог помогать террористам

Предварительно, нападение планировали несколько месяцев, террористы заранее ослабили решетки и ждали подходящего момента. Несмотря на то, что шестерку сообщников держали в разных камерах, им удавалось поддерживать связь по телефону. По одной из версий следствия, преступникам помогли другие арестанты, давшие исламистам мобильники. По другой причастен кто-то из сотрудников СИЗО .

«По информации нашего источника, захвативших в заложники сотрудников СИЗО-1 могли курировать извне: сообщали, с кем надо наладить связь и кого «завербовать», чтобы выйти на свободу.

Среди тех, с кем предложили террористам «договориться», — начальник управления СИЗО-1 и еще один вышестоящий сотрудник»,

— передает Telegram-канал Shot.

Последнее предположение проверяют правоохранители. В Ростове-на-Дону объявлен срочный сбор силовых структур, «силовики будут проверять информацию о возможной причастности некоторых сотрудников СИЗО к происшествию», пишет региональный 161.ru. В частности, допросят всех сотрудников СИЗО-1, а также заключенных. Среди потенциальных пособников и низовой персонал: работники столовой, завхозы, уборщики.

Источник «Газеты.Ru» в прокуратуре связал случившееся с повальной коррупцией в южных регионов России.

«Свечку не держал, но предположу, что на юге в тюрьмах и колониях очень высокий уровень коррупции. Чтобы вы понимали, несколько лет назад в краснодарское СИЗО не пустили прокурора, так как сидельцы местные грозились массово вскрыться и устроить бунт, потому что у них было множество запрещенных вещей в камерах благодаря попустительству ФСИН. Глядя на видео, не понимаю, как иначе объяснить то, что у них телефон в СИЗО (почему не изъяли), тряпка с игиловской нашивкой на башке (почему не изъяли); а также сами они сидят на КПП, на входе в изолятор! Как они туда добрались вообще?» — сказал он.