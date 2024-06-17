Украинский беспилотник подавили над российским регионом

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подавлен над Липецком, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава региона отметил, что жертв нет, сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Он также попросил жителей не публиковать фотографии и видео о последствиях подобных атак. По его словам, это помогает противнику корректировать направление и точность.

До этого на территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 16 июня сообщил, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате инцидентов нет.

Утром 14 июня сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины в Лискинском районе Воронежской области.

Ранее ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области.