Украина не смогла убедить в успехе мирного саммита в Швейцарии даже самих жителей страны, которые винят в его провале главу офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил корреспондент France 24 Гулливер Крегг в эфире телеканала, передает РИА Новости.

По его мнению, многие люди на Украине сейчас весьма критично относятся к Зелинскому и особенно к Ермаку, который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита.

Эксперты сходятся во мнении, что идея конференции на самом деле заключалась не в мирном саммите как таковом, оно больше походило на саммит по поддержке Киева, отметил Крегг.

До этого Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кулеба заявил, что второй саммит по Украине должен завершить конфликт.