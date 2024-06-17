Стало известно, когда МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд через 10 дней может выдать ордеры на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает 13-й канал.

Нетаньяху и Галанта подозревают в использовании голода среди гражданского населения как метода ведения войны.

2 июня спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгрессмены обсудят возможный ответ Вашингтона на намерение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и других высокопоставленных представителей израильских властей.

Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что странам необходимо избегать политики двойных стандартов, когда речь идет о решениях Международного уголовного суда, в том числе о решениях по Израилю и сектору Газа.

26 мая прокурор МУС Карим Ахмад Хан заявил, что Международный уголовный суд не приравнивал Израиль к группировке ХАМАС, страна имеет право на самооборону, но ей не позволено совершать военные преступления.

Ранее Нетаньяху назвали катастрофой для Израиля.