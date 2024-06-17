В российском регионе введен режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщается в ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«Объявлен желтый уровень — «Воздушная опасность» — по Липецкой области», — сказано в сообщении.

В ночь на 17 июня в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 16 июня сообщил, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате инцидентов нет.

Российские войска 15 июня нанесли артиллерийские удары по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частных домах недалеко от села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее на Украине назвали причину приближения переговоров с Россией.