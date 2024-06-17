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Байден привлек к предвыборной кампании голливудских звезд

Байден привлек к предвыборной кампании Роберт Де Ниро и Джулию Робертс

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Kevin Lamarque/Reuters

В Лос-Анджелесе прошел благотворительный вечер для привлечения спонсоров в рамках предвыборной кампании президента Джо Байдена, на который пригласили несколько голливудских звезд. Об этом сообщает Bloomberg.

На благотворительном вечере присутствовали: Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Джек Блэк, актрисы Джулия Робертс и Барбара Стрейзанд, комик Джимми Киммел. Кроме этого, на вечере присутствовала экс-президент США Барак Обама.

Так, Обама во время разговора на фоне появления данных опросов о росте поддержки Дональда Трампа среди чернокожих американцев, назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому чернокожему президенту».

До этого сообщалось, что Обама за руку увел со сцены Байдена, который застыл на месте после встречи со сторонниками.

После этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс попытался объяснить странное поведение Байдена. По словам чиновника, президент не застывал, а всего лишь приветствовал со сцены своих сторонников. Но СМИ, не соглашаясь признавать успехи Байдена в экономике и борьбе с преступностью, приписали ему не существующие проблемы.

Ранее Байден перепутал Украину с Ираком.

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Выборы в США — 2024
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