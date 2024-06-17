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Глава МАГАТЭ назвал Россию ведущей ядерной державой

Глава МАГАТЭ Гросси: сотрудничество с Россией прочное и будет продолжаться

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал сотрудничество с Россией прочным и заверил, что оно будет продолжаться. Его слова передает «Известия».

«Россия — ведущая ядерная держава. «Росатом» — поставщик номер один в мире. Как мы уже говорили, «Росатом» присутствует даже в тех странах, которые вводят антироссийские санкции и которые явно занимают другую сторону конфликта. Несмотря на все эти трудности, Россия участвовала в создании ядерного порядка, страна — одна из основателей. Само собой разумеется, что это сотрудничество прочное и будет продолжаться», — заявил он.

15 июня Гросси заявил об отсутствии у него планов принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. Он принял такое решение, чтобы не смешивать техническую работу с политикой. В то же время он рассказал, что во время подготовки мероприятия «был на связи» с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Более того, в преддверии конференции глава МАГАТЭ провел встречу с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

До этого Гросси заявил, что нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. 30 мая он призвал оставить все реакторы ЗАЭС в состоянии холодного останова, поскольку состояние объекта крайне неустойчиво.

Ранее Гросси признал перезапуск Запорожской АЭС невозможным.

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