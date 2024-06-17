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В России захотели избавить жителей от навязчивых рекомендаций в интернете

«Известия»: Роскомнадзор предложил наладить работу рекомендательных систем

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Роскомнадзор (РКН) предложил наладить работу рекомендательных систем (РС) в интернете с учетом пожеланий пользователей. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что регулятор захотел изменить условия показа объявлений. Согласно одной из идей, россияне смогут дать согласие на просмотр подобного контента. Специалисты обратили внимание на то, что сейчас пользователи до конца не понимают принцип работы РС и показа предложений.

Управляющий партнер Mindsmith Руслан Юсуфов назвал одной из основных функций РС удержание внимания и повышение эффективности предлагаемого контента. По его мнению, опасность состоит в формировании у пользователей зависимости от алгоритмов, у которых нет моральных установок, есть цели, закладываемые и управляемые разработчиками и владельцами.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор изучает возможность блокировки зарубежных звонков по умолчанию для защиты абонентов от угрозы со стороны мошенников.

8 июня подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработал мобильное приложение «ПроСеть».

В апреле РКН заблокировал сайты изданий The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп».

Ранее Роскомнадзор заблокировал в РФ сетевое издание «Полит.ру».

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