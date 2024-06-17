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В ООН рассказали, к чему приведет членство Палестины в организации

Небензя: членство Палестины в ООН запустит переговоры палестинцев с Израилем

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Mike Segar/Reuters

Членство Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) запустит переговоры между палестинцами и израильтянами. Об этом заявил постоянный председатель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты ранее наложили вето на резолюцию, рекомендующую генеральной ассамблее принять Палестину в ООН.

«Убеждены, что членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса на равноправной основе между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса», — заявил он.

11 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия исходит из необходимости немедленного прекращения израильской операции в секторе Газа.

8 июня глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с израильскими ударами по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

До этого нижняя палата парламента Словении — Госсовет — признала Палестину в качестве независимого государства.

Ранее Испания официально признала Палестину.

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