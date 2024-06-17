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На Украине вновь произошла диверсия на железной дороге

В Черкасской области Украины подожгли трансформаторы на железной дороге

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Shutterstock/Anna Nestera

В Черкасской области Украины неизвестные подожгли железнодорожные трансформаторные подстанции. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны».

По словам собеседника канала, инцидент произошел в ночь на 15 июня в селе Подобная поблизости от железнодорожного переезда. Неустановленные лица сорвали два замка, открыли трансформаторы, облили их бензином, а затем подожгли. Уничтоженные трансформаторы обеспечивали работу железнодорожных рельс. Движение поездов на участке не останавливалось.

Силовые структуры возбудили дело по статье «диверсия». Telegram-канал отметил, что поджоги железнодорожных релейных шкафов происходят на всей Украине.

До этого сообщалось, что в украинских Сумах произошла диверсия на железной дороге.

31 мая диверсия произошла на железной дороге в Одесской области.

Ранее суд в Киеве закрыл дело о разгоне «евромайдана».

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