Зачем Запад разрешил Украине бить по России и как нам на это ответить

Запад таки разрешил ВСУ атаковать территорию России своим оружием. Долгое время эта тема была табуированной — хотя прецеденты подобных атак уже были, и никто в Киеве до сих пор не получил за них по голове. И вот маски сброшены, и в украинском конфликте, кажется, наступает новая глава.

Есть две причины, по которым Запад дал ВСУ карт-бланш. Первая — военная. В мае российская армия начала наступать в приграничье Харьковской области. Это обернулось сущим кошмаром для украинского руководства, особенно когда на Банковую кучно полетели тапки за разворованные деньги на укрепления и общую неподготовленность ВСУ к наступлению, о котором судачили еще за пару месяцев до его начала.

Теперь Киев серьезно настроен во что бы то ни стало выдавить российскую армию из приграничья в Харьковской области. Лично для Зеленского это дело принципа: показать внутренней аудитории и внешним наблюдателям, что у ВСУ еще есть порох в пороховнице и они могут справляться с кризисами.

Но для контрнаступательных действий ВСУ необходимо иметь возможность поражать логистические узлы, артиллерийские позиции, аэродромы и другие объекты ВС РФ в ближнем тылу.

На международно признанной территории Украины на этом участке фронта у РФ нет тыла как такового (ВС РФ заняли полосу до 10 км в глубину), поэтому Киеву и нужно разрешение, чтобы беспрепятственно бить по «старой России».

Вторая причина — политическая. Это относится уже к Западу. В последние полгода отношения между западными столицами и Киевом заметно натянулись. Украина перекладывает ответственность за поражения на США и ЕС: дескать, вы на дипломатическом фронте не помогаете, оружие не посылаете, да еще и вставляете ВСУ палки в колеса своими ограничениями.

Запад действовал из собственных стратегических соображений: делал необходимый минимум, чтобы Украина могла держаться, но избегал резких шагов, которые Россия восприняла бы как прямую интервенцию. Однако нападки Украины (заметим, во многом справедливые) начали выставлять западных руководителей в уж слишком неудобном свете — и это накануне выборов в США и ЕС, которые и так проходят очень тяжело для правящего класса по обе стороны Атлантики.

В этом смысле разрешение атаковать Россию натовским оружием стало компромиссным вариантом.

Вероятно, расчет был на то, что Москву это не разозлит (или разозлит, но не сильно). А вот США и ЕС снимут с себя ответственность за плачевное положение ВСУ и заодно спрячут тот факт, что они не могут или не хотят оказывать Украине помощь в том объеме, в котором она требуется.

Во всяком случае, даже после разрешения всех вопросов с финансированием на Украину так и не хлынул поток оружия, сравнимый с началом 2023 года. Хотя ВСУ очень надо.

Вы скажете: окей, все это, конечно, круто и замечательно, но нам-то с этого что? Что делать-то?

Что ж, на этот счет в российской информационной среде сформировалось два ответа. Первый, успокоительный: ничего страшного не произошло, ВСУ и раньше атаковали Россию безо всяких разрешений, выдумывать ничего не надо, надо делать то, что делали раньше (в смысле, уничтожать ВСУ). Второй, турбопатриотический: шеф, все пропало, последние красные линии пересечены, нельзя дальше терпеть позор, пора доставать ядерку из-за пазухи.

Обе стороны правы, но лишь отчасти. Действительно, запрет на применение натовского оружия в России был во многом условным. Летом 2023-го украинская ДРГ заходила в Белгородскую область на американских и польских БТР. Там же в январе 2024-го ВСУ подбили Ил-76 с украинскими военнопленными из американских ЗРК Patriot. Ну и постоянные обстрелы Белгорода из чешских РСЗО Vampire говорят сами за себя.

С другой стороны, формальный запрет все же вынуждал Киев держать себя в рамках. После его отмены тормозов уже не будет, и в ближайшее время нашему приграничью придется туго. Так что закрыть глаза и делать вид, что, если мы не замечаем проблемы, значит, ее нет, не получится.

Условность предыдущего запрета дает основания полагать, что и в новых условиях Украина начнет вольно трактовать рамки дозволенного. Здесь главный риск в том, что ВСУ будут провоцировать Москву, выбирая целями объекты ядерного сдерживания, а у Запада не хватит рычагов влияния, чтобы одернуть Киев. В таком случае серьезная эскалация станет лишь вопросом времени — и чем мягче Москва ответит сейчас, тем возможнее этот сценарий станет в будущем. Ведь наши невнятные действия могут искусить оппонентов шагнуть еще дальше.

Доставать ядерную бомбу, впрочем, тоже вовсе не обязательно и даже крайне нежелательно. Подойдут и другие — в том числе асимметричные — варианты ответа.

Как минимум два из них уже известны. Ходили слухи, что у натовских беспилотников в Черном море могут «внезапно» начаться технические проблемы. Путин упоминал, что антиамериканские силы в других частях света могут «внезапно» получить оружие для поражения американских объектов. Главное — дать США и ЕС прочувствовать, что у любого их действия против России обязательно будут неприятные последствия. И чтобы в итоге цена поддержки Украины для них кратко возросла. Вот тогда будем квиты.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.