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В России с 2025 года повысят страхование длинных банковских вкладов

Сенатор Журавлев: в России с 2025 повысится страхование длинных вкладов

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Алексей Куденко/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев заявил, что в России решили увеличить страхование средств на длинных, от трех лет, депозитах на сумму до 2,8 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Журавлева, повышение страхования является механизмом стимулирования длинных денег. Сенатор подчеркнул, что это может стать альтернативой уменьшению налога на проценты по банковским вкладам. В случае принятия такого решения, повышения страхования начнет действовать с 2025 года.

В свою очередь, в Центробанке России отметили, что предлагаемые изменения призваны увеличить привлекательность долгосрочных рублевых сбережений для граждан и помогут укрепить банковские балансы и повысить доступность длинных денег для экономики.

Участники банковского рынка также выступили за повышение страховки средств на вкладах от трех лет до 2,8 млн рублей. По их мнению, нововведение положительно скажется на деятельности финансовых учреждений.

До этого сообщалось, что Центробанк РФ хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января выявлять конфликты интересов.

Ранее в Центробанке заявили о росте международных резервов РФ.

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