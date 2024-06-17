Стало известно, почему россияне не любят лето

Главными летними раздражителями для россиян оказались жара, ливни и пыль, показало исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В рамках исследования проанализированы упоминания 50 потенциальных летних триггеров в 35 тыс. сообщениях во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Дзене, Telegram и YouTube. Анализ осуществлялся с помощью системы мониторинга СМИ и соцсетей «Медиалогия».

В «красной зоне раздражения» оказались природные явления. Так, почти половину (46,9%) негативных комментариев россияне адресуют жаре и духоте: их клеймят за плохое самочувствие, перепады настроения и ощущение слабости. На втором месте — дожди и ливни (20,1%), которым досталось за неожиданность и необходимость носить зонты и дождевики. Замыкает тройку пыль (9%), а клещи, комары и другие насекомые присутствуют в 8,8% сообщений, причем не только раздражая, но и пугая пользователей.

Чуть менее настороженно соотечественники относятся к «социальным» летним феноменам — туристам и дачникам. Первые аккумулируют на себе 5,9% народного гнева, вторые – втрое меньше. А вот самокатчики и мотоциклисты, вопреки спорной повестке, почти не вызывают общественного раздражения: на долю каждых пришлось всего около 1% негативных упоминаний.

Еще одна группа популярных триггеров — инфраструктурные. Однако доля негодования в отношении ремонтных работ и программ благоустройства минимальна — всего 1%. Пользователи понимают, что это необходимая мера, и критикуют в основном «затянутость» и «несвоевременность» ремонта. А к отключению горячей воды у россиян и вовсе сформирована толерантность: недовольных — всего 0,2%.

Среди летних явлений, которые не вошли в финальный рейтинг, но также были раскритикованы в соцсетях, встречаются и экзотические варианты. Так, менее 1% россиян ненавидят лето из-за того, что на работе не дали отпуск, в выходные надо работать на грядках, а рядом нет водоемов и особенно — моря. Есть вопросы у пользователей и к крапиве, солнечным ожогам и кондиционерам.

В разрезе регионов выделяются уникальные локальные триггеры, которые могут быть незнакомы и непонятны в остальных частях страны. Так, пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников активнее, чем в целом по стране, сетуют на туристов и самокатчиков. Доля негатива в адрес последних в крупных населенных пунктах составляет 27% (против 1% в среднем по России). Раздражают жителей мегаполисов и «страшные пробки» по пятницам и воскресеньям – по дороге на дачу и с дачи.

Жители севера — Мурманской и Архангельской областей, Коми, Карелии, Ненецкого автономного округа — сильно страдают из-за мошки. В то время как в федеральном рейтинге гнуса вообще нет, на севере он собирает рекордные 99% негатива в соцсетях. На этом фоне все остальные летние триггеры просто теряются.

Пользователи из курортных регионов России, Краснодарского края и Калининградской области, жалуются на наплыв туристов (72%) и вызванный им рост цен (4%). Не любят они лето и за грязное «цветущее» море (5%).

«Как показал анализ пользовательской активности, россияне нашли у лета довольно много недостатков. Но 0,02% из них недолюбливают лето только по одной причине — из-за того, что оно так быстро заканчивается», — прокомментировал Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications.

Ранее выяснилось, где россияне планируют отдыхать в июле.