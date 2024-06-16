Англия обыграла Сербию в матче Евро-2024

Национальная сборная Англии обыграла Сербию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Джуд Беллингем. Он отличился на 13-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы C Англия занимает первое место, набрав 3 очка. По одному очку набрали датчане и словенцы, сыгравшие сегодня вничью, Сербия замыкает квартет.

В следующем туре Англия сыграет с Данией, а Сербия — со Словенией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее полиция Германии арестовала фанатов сборных Сербии и Англии.