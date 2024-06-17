Большинство работающих россиян читают профессиональную литературу

Большинство россиян (80%) читают профессиональную литературу. При этом 36% из них делают это иногда, 33% — часто, а 11% редко. Это показало исследование сервиса Работа.ру и аналитиков ЮKassa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

44% предпочитают книги в бумажном виде. 34% читают литературу в электронном формате, а 2% — слушают аудио. Почти каждому пятому участнику исследования (19%) все равно, в каком виде читать книги.

Среди наиболее предпочтительной литературы 66% опрошенных выделили книги исключительно по профессии. 38% читают материалы по психологии, 23% изучают коммуникацию, а 16% анализируют труды по повышению навыков менеджера. Еще 12% респондентов читают книги по тайм-менеджменту, а 16% изучают все книги, которые есть в наличии в библиотеке на работе.

По данным аналитиков ЮKassa, с 1 мая по 10 июня 2024 относительно этого же периода годом ранее число покупок бумажных и аудиокниг в России выросло на 15%, оборот в этой категории стал выше на 17%, а средний чек вырос на 2% и составил 217 рублей. Притом в Москве средний чек вырос на 23% и составил 415 рублей, в Санкт-Петербурге он стал выше на 7% и составил 1228 рублей.

Каждый пятый опрошенный (21%) тратит до 1000 рублей в месяц на профессиональную литературу. От 1001 до 3000 рублей закладывают в бюджет 14% респондентов, а от 3001 до 5000 — 4%. 3% участников исследования тратят на более 5000 рублей.

Более половины участников исследования (57%) не тратят на профессиональную литературу деньги из своего кармана. Так, у 18% опрошенных есть корпоративная подписка на книги. У 62% нет такого бонуса, а 20% не слышали о такой опции у себя на работе.

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