КТРВ покажет на выставке «Флот-2024» образцы авиационных средств поражения

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член «Союзмаша России») представит на Международном военно-морском салоне (МВМС) «Флот-2024» семь образцов авиационных средств поражения. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках выставки на стенде корпорации представят образцы продукции военного назначения, которые разрабатывали головные и дочерние предприятия.

КТРВ представят высокоскоростную противорадиолокационную ракету Х-31ПД, противокорабельные ракеты Х-31АД и Х-35УЭ, противолодочную ракету АПР-3МЭ, ракету класса «воздух — поверхность» Х-59МК и ракету Х-59М2Э из состава комплекса ракетного оружия «Овод-МЭ».

До этого гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов заявил, что

научно-производственное объединение машиностроения ведет работы по увеличению дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс».

24 января гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов рассказал, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» может преодолеть почти любые средства защиты.

Ранее сообщалось, что возвращение модернизированной подлодки «Иркутск» в строй перенесли на 2025 год.