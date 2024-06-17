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В Госдуме объяснили, каких сотрудников запрещено отзывать из отпуска

Депутат Стенякина: работодатель может отозвать из отпуска не всех сотрудников

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Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина рассказала, что работодатель по закону не может отозвать из отпуска несовершеннолетних работников, беременных женщин и занятых на производстве с вредными условиями труда. Ее слова передает РИА Новости.

«Не все работники могут быть отозваны из оплачиваемого отпуска. Недопустимо применять такую меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам, а также сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, даже если они сами не возражают против этого», — заявила она.

14 июня в Челябинской области 15-летняя девушка случайно устроилась на работу к мошенникам и сдалась полиции.

До этого в Госдуме заявили, что во время экстремальной жары работодателям нужно следить за состоянием сотрудников, особенно тех, кто входит в группу риска.

11 июня сообщалось, что почти каждый второй руководитель российских компаний убежден, что трудоголизм – проблема прежде всего личного характера, и решать ее работник должен сам.

Ранее россияне рассказали о самых странных вопросах на собеседовании.

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