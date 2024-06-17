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Ульянов: ряд стран встревожены ядерной риторикой после заявлений США

Ульянов заявил о встревоженности стран ядерной риторикой после заявлений США

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Россия видит обеспокоенность ряда стран ядерной риторикой, которая существенно усилилась на фоне заявлений Соединенных Штатов об изменениях в ядерной стратегии. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам дипломата, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) эта тематика не обсуждается. Агентство занимается мирным использованием ядерной энергии и обеспечением режима ядерного нераспространения, но по контактам с другими делегациями, прежде всего из развивающихся стран, видно, что обеспокоенность имеет место быть, все встревожены ядерной риторикой, которая существенно усилилась.

Ульянов не исключил возможность изменений в российской ядерной доктрине на фоне заявлений США.

7 июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена может объявить о намерении принять более агрессивную стратегию в области ядерного оружия. После отказа России и Китая от переговоров в этой области США хотят быть более конкурентными в ядерной сфере на фоне растущей глобальной напряженности.

17 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены Организации Североатлантического договора начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

Ранее в Италии заявили о недопустимости использования ядерного оружия на Украине.

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