«Ищем возможность передать план России»: Киев заявил, что не против переговоров Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Киев не против возобновить переговоры

Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Киев не против возобновления диалога с Россией и ищет возможность передать ей наработки мирной конференции в Швейцарии. По его словам, РФ могут пригласить на второй саммит для организации переговоров. Ранее президент России Владимир Путин уже выдвинул свои условия, однако их на Украине посчитали «ультиматумом».

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона не против возобновить переговоры с Россией на втором «мирном саммите», сообщило «РБК-Украина».

Сейчас в Швейцарии проходит саммит по урегулированию украинского конфликта. По словам Ермака, по итогам конференции участники подпишут совместное коммюнике, в котором «есть четкая позиция» по урегулированию украинского конфликта. Документ уже распространен среди участников встречи.

«Мы ожидаем, что большинство стран присоединится к нему. К нему смогут присоединиться даже те страны, которые не приехали на этот саммит. Но в этих процессах до последней минуты идет согласование, глобальных разногласий нет, потому что у нас четкая позиция», — заявил Ермак.

По словам чиновника, для присоединения к совместному коммюнике лидерам стран достаточно сделать официальное заявление о поддержке.

Ермак отметил, что итоговый документ планируют передать России, после чего возможна организация второго «саммита мира» уже с участием РФ с целью проведения переговоров.

При этом он подчеркнул, что Киев не готов к территориальным уступкам. «Никакого компромисса с независимостью, компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Мы ищем возможность представить этот план представителю России», — подчеркнул глава офиса президента Украины.

Саммит в Швейцарии

В ноябре 2022 года на саммите G20 в Индонезии президент Украины Владимир Зеленский представил десять пунктов «формулы мира». Киев планировал, что на саммите в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня мировые лидеры и официальные лица обсудят их, после чего составят общее положение об урегулировании конфликта. Однако в итоге на конференцию приехали только 92 страны, в том числе Украина, и восемь организаций.

Организаторы решили исключить из повестки самые основополагающие пункты «формулы мира» — восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года и выплату Россией репараций. Участники обсудят только ядерную и продовольственую безопасность, а также гуманитарные вопросы.

Москву на конференцию не пригласили. Однако Зеленский обещал привлечь посредников, чтобы обсудить с Россией условия на следующем этапе. Кремль и некоторые иностранные политики сочли подобные собрания без участников всех сторон конфликта безрезультатными. В частности, на саммит не приехали делегации Китая, Бразилии, ЮАР, генеральный секретарь ООН Антонину Гутерреш и даже президент США Джо Байден.

На открытии саммита сразу несколько его участников заявили о необходимости диалога с Россией. Так, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что коммуникация с Москвой необходима для достижения мира. При этом он подчеркнул, что диалог «должен быть основан на международном праве и Уставе ООН», а решение о его возобновлении должен принять Киев.

Президент Швейцарии Виола Амхерд, также выразила мнение, что мирный процесс по Украине без участия России невообразим. По ее словам, долговременное решение конфликта должно включать обе его стороны, а на саммите планируют обсудить, как привлечь Россию к урегулированию.

Кроме того, Амхерд заявила, что в будущем Россия и Украина должны будут провести прямые переговоры, а мир должен подготовить для этого почву.

Условия Путина

Накануне открытия саммита в Швейцарии президент РФ Владимир Путин выступил в министерстве иностранных дел, где заявил, что готов «хоть завтра» к мирным переговорам при соблюдении следующих условий:

— вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;

— отказ Украины от вступления в НАТО;

— Украина получит нейтральный и безъядерный статус.

Зеленский в интервью SkyTG24 назвал это предложение ультиматумом, которому нельзя доверять.

«Мы не можем верить этим сообщениям, потому что Путин идет по тому же пути. <...> Сегодня речь идет о четырех регионах, раньше были только Крым и Донбасс», — отметил Зеленский.

В Соединенных Штатах условия российского президента также раскритиковали. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Путин не вправе «диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», а вице-президент США Камала Харрис посчитала требования РФ призывом к капитуляции.

«Путин выдвинул предложение. Однако мы должны озвучить правду: он призывает не к переговорам, он призывает к капитуляции», — заявила Харрис на конференции в Швейцарии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также не счел условия Путина мирными, поскольку эти пункты, по его мнение, говорят «о желании Москвы достичь военных целей».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию западных стран неконструктивной. Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя начало саммита в Швейцарии, заявила, что для «спасения мира» его участникам следует обсуждать предложения Путина.

«Хотите спасти мир — обсуждайте предложение Владимира Путина. Президент России все сказал и показал реальный путь к миру. Не увидеть, не понять могут только те, кто мира не хочет», — сказала она.