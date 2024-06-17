Пушков объяснил, почему саммит по Украине провалился

Отказ 15 стран подписать финальную декларацию на конференции по Украине в Бюргенштоке говорит о том, что они поддерживают мир, но не навязываемые Западом условия урегулирования. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Своим отказом подписать финальное коммюнике, содержащее осуждение России, эти 15 стран не позволили считать их примкнувшими к Западу и Украине, что заметно подрывает и без того сомнительное значение саммита для западного альянса и Киева», — написал сенатор.

По словам Пушкова, в Киеве и на Западе сам факт участия в саммите 92 стран преподносят как успех мероприятия, однако, по его мнению, отказ некоторых из них подписать итоговую декларацию говорит об обратном.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее объяснили отказ Армении подписать коммюнике после саммита по Украине.