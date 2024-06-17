Отравиться можно не только ядовитыми, но и съедобными грибами, предупредила врач

Грибы — источник белка и клетчатки, максимум протеина содержится в белых грибах и шампиньонах. Кроме того, в них есть витамин D и витамины группы В, калий, медь и селен. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, чем полезны грибы, как их лучше готовить и что делать при первых признаках отравления.

«Никаких незаменимых компонентов в грибах нет, от них вполне можно отказаться, если человек по какой-то причине не хочет или не может их есть. Они просто помогают разнообразить меню, сделать его более сбалансированным. Но нужно помнить, что это достаточно тяжелая пища, так как в них содержится большое количество плохо перевариваемой клетчатки. Поэтому лучше не злоупотреблять грибными блюдами, даже если «охота» была удачной. Оптимальная порция грибов — около 150 г в день, примерно 1–2 раза в неделю. А людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от таких блюд», — объяснила эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Маленьким детям не рекомендуется давать грибы до 2 лет. Начиная с этого возраста можно предлагать блюда с добавлением искусственно выращенных грибов — вешенок, шампиньонов. После 7 лет дети могут есть и лесные грибы.

При сборе грибов нужно быть максимально внимательным, чтобы в корзинку не попались поганка или мухомор. Если есть хотя бы малейшие сомнения в съедобности гриба, его нужно выбросить. Отравление грибами очень опасно. Основные симптомы такого отравления — резкие боли в животе, слабость, потливость, рвота, головная боль, судороги. Обычно они появляются в течение нескольких часов после неудачного обеда.

«Если есть подозрение на отравление грибами, нужно немедленно вызвать скорую помощь или отвезти отравившегося человека в больницу. Токсины, которые содержатся в грибах, могут стать причиной почечной, печеночной, дыхательной недостаточности и гибели. До приезда врачей можно дать пострадавшему выпить два-три стакана воды комнатной температуры и вызвать рвоту, чтобы промыть желудок», — отметила врач.

Отравиться можно не только ядовитыми, но и съедобными грибами. Дело в том, что они легко вбирают из воды и почвы соли тяжелых металлов, органические яды, токсичные вещества. Поэтому нельзя собирать грибы вдоль оживленных автотрасс и в других экологически неблагополучных местах, не стоит покупать их на рынках у незнакомых продавцов.

«Собранные в лесу грибы нужно почистить и обработать в течение 12–18 часов. Поскольку они впитывают воду как губка, лучше их не промывать, а сначала удалить червивые и потемневшие места ножом, потом ополоснуть водой и отварить в течение 15–30 минут. Только после этого их можно подвергать дальнейшей обработке — мариновать, замораживать, жарить и так далее», — резюмировала она.

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