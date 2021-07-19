Путин оценил уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал видеть за макроэкономическими показателями человека. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24».

«За всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблему. Так, уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года — 4,7 — сейчас уже 4,9», — сказал президент.

По его словам, это средний показатель, в то время как многие люди по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу и неполной занятостью, особенно среди молодежи. Президент призвал последовательно решать эти вопросы.

Ранее аналитики FinExpertiza подсчитали, что в 2020 году средний доход 9,1% россиян или 13,3 млн человек в России не превышал 10 тыс. руб. Хуже всего ситуация в Тыве, Ингушетии, Карачаево-Черкесии. Однако в докризисном 2019 году доля людей с низкими доходами была выше — 10,2%. В Росстате эти данные подтвердили, но отметили, что в последние пять лет число граждан с низкими доходами уменьшается.

В Росстате отметили в ответ на запрос «Газеты.Ru», что в 2020 году действительно 9,1% населения имели среднедушевые доходы менее 10 тыс. руб. Однако там считают более важным то, что за последние пять лет доля населения с такими доходами уменьшилась — с 13,7% в 2016 году. Одновременно снизилось и количество людей, которые получали среднедушевые доходы от 10 до 27 тыс. руб. — с 44,5% до 39,8%. При этом выросло число россиян, чьи среднедушевые доходы выше 27 тыс. руб. Например, доля россиян, чей среднедушевой доход находится в пределах от 27 тыс. руб. до 45 тыс. руб., выросла на 2,6 п.п. — с 22,6% до 25,4%.