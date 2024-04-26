Французским военнослужащим, как кадровым, так и ветеранам в отставке, предлагают большие деньги за бои на Украине в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости заявил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

«Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем — доход, значительно превышающий их обычный заработок», — сообщил Чинкуини.

По словам экс-офицера, который в данный момент занимается поиском данных французских наемников на службе в ВСУ, государственные агенты Парижа могут находиться в рядах ВСУ еще с февраля 2022 года.

Чинкуини отметил, что это полевые агенты высокого класса, и обнаружить их будет непростой задачей.

До этого в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что более 3,1 тыс. иностранных наемников воюют на стороне Украины, в основном из США и Канады.

Ранее губернатор Херсонской области заявил о сторонниках России в рядах ВСУ.