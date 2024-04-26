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В Пентагоне признали провал поставленного США на Украину оружия

TWZ: заместитель Остина признал провал оружия США на Украине

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Depositphotos

Заместитель главы Пентагона Ллойда Остина Билл Лаплант признал провал поставленного США на Украину оружия. Об этом пишет издание The War Zone.

Авторы материала обратили внимания на слова Лапланта. Он заявил, что поставленные Киеву боеприпасы класса «воздух-земля», переделанные для наземного запуска, плохо зарекомендовали себя из-за работы российской РЭБ и других факторов. Из-за этого Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось от них отказаться.

Конкретное название боеприпаса он не уточнил, однако предполагается, что речь идет об «умных» бомбах GLSDB.

Как отметил Лаплант, США отправили данные боеприпасы наземного базирования украинцам, однако они оказались неэффективны.

До этого пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что США уже начали процесс передачи Украине вооружения из нового пакета помощи.

24 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о немедленной переброске американской военной помощи на Украину.

Ранее посол Украины указала на трудности с поиском оружия для ВСУ в США.

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