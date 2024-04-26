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«Крабовому королю» Кану вынесли приговор за организацию убийства

Бизнесмена Кана приговорили к 17-летнему сроку за убийство

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Приморский краевой суд приговорил «Крабового короля» Олега Кана к 17 годам колонии. Об этом пишет РИА Новости.

Бизнесмена признали виновным в организации убийства во Владивостоке в 2010 году. Самого обвиняемого на процессе не было.

Решение было принято после рассмотрения уголовного дела в открытом заседании.

Олег Кан, родившийся 16 апреля 1967 года в Невельске Сахалинской области и находящийся в международном розыске, был признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ. Ему было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Местом отбывания наказания стала исправительная колония строгого режима.

Кан объявлен в розыск, его поиском занимается УМВД России по Приморскому краю.

В марте текущего года арбитражный суд Приморского края постановил взыскать с бизнесмена Олега Кана и еще нескольких рыбопромышленников Дальнего Востока 358,7 млрд руб. за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам.

Адвокаты предпринимателя настаивали на том, что их подзащитный умер в феврале прошлого года. В Генпрокуратуре считают, что это инсценировка. «Газета.Ru» написала материал о том, кто такой Олег Кан и в чем еще его обвиняют.

Ранее компании «крабовых королей» передали в собственность Росимущества.

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