Маркировку о вреде для природы предлагают наносить на пластиковую посуду

Сейчас власти рассматривают предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о введении новых правил маркировки пластиковой посуды и других товаров сообщениями об их вреде для природы. Об этом пишет RT со ссылкой на обращение к министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову.

В своем обращении депутат отметил, что с приходом тепла многие россияне отправляются за город, чтобы отдохнуть на природе. При этом для пикника часто используются пластиковые одноразовые посуда, столовые приборы и бутылки, которые после использования выбрасываются.

Милонов подчеркнул, что часто возникает проблема с неразлагаемым пластиковым мусором, который остается на природе. Он предложил рассмотреть возможность внедрения маркировки товаров из пластика сообщениями о вреде для окружающей среды, аналогично тому, как это делается на табачных изделиях или алкогольной продукции.

До этого крупное исследование ученых показало, что всего несколько десятков фирм ответственны за половину мирового загрязнения пластиком. Международная команда волонтеров за пять лет собрала и обследовала более 1 870 000 единиц пластикового мусора в 84 странах: основную часть собранного мусора составила одноразовая упаковка для продуктов питания, напитков и табачных изделий.

У половины этого мусора можно было определить производителя.

За брендированную половину пластика отвечали всего 56 компаний, занимающихся производством потребительских товаров.

На долю Altria и Philip Morris International приходится 2% обнаруженного фирменного пластикового мусора, Danone и Nestlé — 3%, PepsiCo отвечает за 5% выброшенной упаковки, а 11% брендовых пластиковых отходов можно отнести к Coca-Cola.

Ранее ученые выяснили, что пластик может лишить потомства большинство морских животных.