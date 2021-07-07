В ВОЗ продолжают оценку «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения продолжает проводить оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила в среду на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. Трансляция события велась на YouTube-канале ВОЗ.

«Вакцина «Спутник V» все еще проходит оценку ВОЗ, хотя она была внесена в список разрешенных (препаратов - прим. ред.) на использование в чрезвычайных ситуациях в двух странах Европы. Проводится оценка в России, на производстве, поэтому этот процесс еще не завершен», — заявила Симао.

Она также напомнила, что ВОЗ внесла в этот список препарат AstraZeneca.

Ранее британский журнал Nature положительно оценил результаты применения «Спутника V». В статье говорится преимущественно о том, что вакцина Национального исследовательского центра имени Гамалеи все активнее доказывает свою эффективности и безопасность.

Однако Nature делает акцент на том, что «Спутник V» успешно применяется в более чем 70 странах мира, хотя по-прежнему не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения. Журнал напоминает, что в Иране и Венгрии, куда Россия импортировала вакцину, препарат сыграл ключевую роль в их кампании по иммунизации. Издание также обращает внимание, что побочных эффектов после применения «Спутника» в виде тяжелых последствий для организма или летальных исходов (в отличие от той же AstraZeneca) до сих пор зафиксировано не было.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».