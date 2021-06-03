Песков назвал «чудовищной ситуацией» кражу денег у ветерана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал кражу денег у ветерана, сидевшего на параде Победы рядом с лидером государства Владимиром Путиным.

Речь идет о 96-летнем ветеране Великой Отечественной войны Василии Пронине, у которого мошенники похитили 400 тыс. рублей.

«В курсе, да. Чудовищная ситуация, мы знаем… хочется верить, что все-таки этих подонков найдут», — сказал пресс-секретарь, ответив на вопрос журналистов о том, знают ли в Кремле о произошедшем.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о похищении у Пронина 400 тыс. рублей. Отмечается, что ему позвонил лжеправоохранитель, который обманом убедил его снять с банковского счета и передать третьему лицу денежные средства якобы «для поиска мошенника». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Василий Гаврилович Пронин — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в битве на Курской дуге.