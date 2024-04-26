Стало известно, сколько россияне потратят на майские праздники

Большинство опрошенных россиян — 62% — собираются потратить на майские праздники сумму до 15 тыс. рублей. Это следует из опроса

онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Уложиться в бюджет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей намерены 21% респондентов, в пределах 30-45 тыс. рублей — 11%. На траты от 45 тыс. рублей и более ориентируются оставшиеся 6%.

В плане занятий каждый четвертый респондент (25%) предпочел отдых в загородном формате или на природе. Почти столько же (24%) решили посвятить майские праздники домашним делам. 15% будут работать. Еще 13% заинтересованы в отдыхе активного формата или спортивном времяпрепровождении. 12% опрошенных запланировали поездку по России или в другую страну, а 7% хотят уделить время ремонту квартиры или загородного дома. Оставшиеся 4% указали иные варианты или затруднились с ответом.

Опрос проводился в период с 16 по 23 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России.

В январе — марте 2024 года оборот точек фастфуда в России вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.