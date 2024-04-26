В Китае оценили позицию США по отношению к Пекину

Соединенные Штаты продолжают ошибочно воспринимать Китайскую Народную Республику и пытаться сдерживать страну. Об этом в интервью катарскому изданию Peninsula заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Интервью опубликовано на сайте МИД Китая.

«Мы видим, что неправильное восприятие Китая в США сохраняется, они продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР», — заявил Ван И.

По мнению главы китайского внешнеполитического ведомства, Вашингтон не может продолжать смотреть на мир с точки зрения «холодной войны» и менталитета «игры с нулевой суммой». Одновременно китайский дипломат упрекнул США в том, что Вашингтон продолжает говорить одно, но делать другое.

До этого заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что достижение Россией успехов в ходе конфликта на Украине повлияет на отношения США и КНР.

Ранее Салливан заявил, что США не видят свидетельств оказания Китаем военной помощи РФ.