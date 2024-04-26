Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, россиянам каких профессий чаще всего отказывают в займах

Чаще всего в займах в России отказывают аграриям, охранникам и юристам

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Чаще всего российские микрофинансовые организации отказывают в займах работникам сельского хозяйства, охранникам, юристам и нотариусам. При первичном обращении в МФО они получают отказ более чем в 75% случаев. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

«В целом уровень одобрений зависит от того, насколько хорошо заемщики выполняют свои финансовые обязательства. Но эта корреляция работает не всегда. Аграрии и охранники отличаются относительно невысокой платежной дисциплиной, потому что доля дефолтов среди них на 5-7% выше, чем в среднем по базе заемщиков. А юристы выходят на просрочку на 3% реже, чем среднестатистический клиент», — отметили аналитики Webbankir. 

По их мнению, иногда юристы искажают информацию о себе, и в этом случае чаще всего представляются правоведами, полагая, что МФО не рискнут взыскивать долги с тех, кто разбирается в законе. Из-за некорректной заявки МФО отказывают в займе, уточнили аналитики.

Реже, примерно в 70-75% случаев, МФО отказывают сотрудникам торговли, машиностроения, металлообработки, общественного питания, добывающей и легкой промышленности, а также туризма, рекламы и СМИ. 

В число клиентов, которые с большой степенью вероятности могут рассчитывать на получение займа, входят ИТ-специалисты, учителя, медики, представители силовых структур и госслужащие. Процент отказов для этих клиентов не превышает 70%.

Самый высокий уровень одобрения заявок (более 45%) у представителей банков, финансовых и страховых компаний. Такие клиенты допускают просрочки на 7% реже, чем среднестатистический заемщик МФО.

Компания провела исследование в апреле, проанализировав свыше 300 тыс. займов, выданных по всей России с начала 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда подешевеют кредиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами