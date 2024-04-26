Стало известно, россиянам каких профессий чаще всего отказывают в займах

Чаще всего российские микрофинансовые организации отказывают в займах работникам сельского хозяйства, охранникам, юристам и нотариусам. При первичном обращении в МФО они получают отказ более чем в 75% случаев. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

«В целом уровень одобрений зависит от того, насколько хорошо заемщики выполняют свои финансовые обязательства. Но эта корреляция работает не всегда. Аграрии и охранники отличаются относительно невысокой платежной дисциплиной, потому что доля дефолтов среди них на 5-7% выше, чем в среднем по базе заемщиков. А юристы выходят на просрочку на 3% реже, чем среднестатистический клиент», — отметили аналитики Webbankir.

По их мнению, иногда юристы искажают информацию о себе, и в этом случае чаще всего представляются правоведами, полагая, что МФО не рискнут взыскивать долги с тех, кто разбирается в законе. Из-за некорректной заявки МФО отказывают в займе, уточнили аналитики.

Реже, примерно в 70-75% случаев, МФО отказывают сотрудникам торговли, машиностроения, металлообработки, общественного питания, добывающей и легкой промышленности, а также туризма, рекламы и СМИ.

В число клиентов, которые с большой степенью вероятности могут рассчитывать на получение займа, входят ИТ-специалисты, учителя, медики, представители силовых структур и госслужащие. Процент отказов для этих клиентов не превышает 70%.

Самый высокий уровень одобрения заявок (более 45%) у представителей банков, финансовых и страховых компаний. Такие клиенты допускают просрочки на 7% реже, чем среднестатистический заемщик МФО.

Компания провела исследование в апреле, проанализировав свыше 300 тыс. займов, выданных по всей России с начала 2024 года.

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