ВСУ перестали применять одно из наиболее разрекламированных вооружений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от использования американских танков M1 Abrams в зоне боевых действий из-за высокой уязвимости этих танков перед российскими дронами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Причиной прекращения эксплуатации американских танков названо изменение условий боевых действий в зоне спецоперации. Так, после того, как российские войска получили локальное преимущество над ВСУ в вопросе использования боевых беспилотников, украинские войска оказались не в состоянии защитить эти танки.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого стало известно, что российские военные, которым удалось при помощи дрона «Ланцет» подбить танк Abrams американского производства в зоне проведения специальной военной операции на Украине, выслеживали машину в течение трех дней.

20 апреля газета New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в США сообщила, что за последние два месяца ВСУ потеряли пять из 31 американского танка Abrams.

Ранее российские военные уничтожили американскую БМП Bradley на Артемовском направлении.