Решения по мерам поддержки многодетных отцов пока не приняты

Пока не принято решений о мерах поддержки многодетных отцов в России. Об этом сообщил министр труда РФ Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

Предложения, имеющиеся на данный момент, еще не были объединены в согласованную инициативу.

«Сегодня вообще обсуждается вопрос многодетных семей. Этот вопрос является приоритетным в нашей политике. Вы же видите, что у нас и Год семьи в этом году объявлен, особенно приоритетна многодетность», — отметил министр. В настоящее время мы работаем с региональными коллегами над планом реализации мероприятий, включая обсуждение возможных предложений.

Он подчеркнул, что хотя идеи о мерах поддержки многодетных отцов уже существуют, они пока не были преобразованы в конкретные решения.

«Пока нет принятых решений по этому вопросу», — резюмировал Котяков, отвечая на вопрос о возможных шагах по поддержке многодетных отцов.

До этого в ГД предложили досрочное увольнение со службы многодетных военнослужащих. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов отметили, что данная мера будет касаться только тех военнослужащих, которые до призыва на службу уже являлись родителями и законными представителями двух и более детей, но не смогли воспользоваться правом на отсрочку.

Ранее россиянин заплатил 1 млн рублей долгов по алиментам в обмен на водительские права.