Рогозин рассказал, что «родился в костюме»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, почему пришел на презентацию космического мерча в костюме. Об этом пишет ТАСС.

«Мне нужно дорасти до уровня, когда я смогу носить такого рода одежду. Я, к сожалению, родился в костюме, видимо, в нем и помру. В силу отсутствия свободного времени привык к костюму», — сказал Рогозин.

Глава госкорпорации уточнил, что в Роскосмосе рассчитывают, что одежда будет производиться в России.

«Мы не идем по пути массового ширпотреба. Наша задача — не уронить качество», — добавил он.

31 мая в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ прошла презентация кобрендинговых проектов «Твой космос», где были показаны 80 предметов одежды и аксессуары по космической тематике.

Ранее стало известно, что доходы Рогозина в 2020 году составили 83,1 млн руб., что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Также главе «Роскосмоса» принадлежат автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS, земельный участок 2,5 тыс. кв. м и жилой дом площадью 782 квадрата. Позже в госкорпорации объяснили эти увеличившиеся доходы.