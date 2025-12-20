На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Химках снято оцепление у места взрыва, где пострадали подростки

РИА Новости: у места взрыва в Химках сняли оцепление
У места взрыва в подмосковных Химках сняли оцепление. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отметило, что следователи тоже покинули двор дома в Банном переулке в микрорайоне Сходня, где произошла детонация.

Вечером 20 декабря при взрыве в Химках подросток получил несовместимые с жизнью травмы, 51-летняя женщина и еще один школьник были ранены. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

По одной из версий, в рюкзаке подростка взорвался регенеративный патрон РП-4 (РП-4-01), предназначенный для комплекса изолирующих противогазов. Некоторые добавляют в такие патроны горючее в надежде получить «красивый взрыв». СК возбудил уголовное дело. В полиции назвали предварительной причиной детонации неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

Ранее СМИ выяснили, что пострадавшие в Химках подростки были диггерами.

