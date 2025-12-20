Пять спорных вопросов: названы препятствия для мира на Украине

WSJ назвала пять основных препятствий для мира между Россией и Украиной

Мирное соглашение по Украине пока не достигнуто, потому что между сторонами есть принципиальные разногласия по ряду вопросов, пишет WSJ. Издание выделило пять основных пунктов мирного плана США, по которым Россия и Украина пока не могут прийти к общей точке зрения: это статус Донбасса, ограничение численности ВСУ, членство Украины в НАТО, статус русского языка и принадлежность Запорожской АЭС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Итоговое соглашение по конфликту на Украине не будет достигнуто в ближайшее время, так как Москва и Киев имеют ряд принципиальных разногласий, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в ходе переговоров США и Украины, ряд неприемлемых для Киева пунктов был удален из проекта соглашения, который сократился с первоначальных 28 до 20 пунктов.

«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все «открыто антиукраинские» пункты были исключены из последнего проекта исправленного 20-пунктного плана, но он еще далек от окончательного утверждения. Он сказал, что США планируют поделиться новейшей версией документов с российской стороной на этой неделе», — сообщает WSJ.

Статус Донбасса

Одним из принципиальных разногласий между РФ и Украиной The Wall Street Journal называет вопрос вывода ВСУ с территории Донбасса. На этом пункте настаивает Москва, тогда как Киев утверждает, что не может этого сделать из-за положений украинской конституции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести по этому поводу референдум, однако в Кремле заявили, что территория Донбасса является российской.

Позднее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ 17 декабря заявил, что при любом развитии ситуации эти территории будут освобождены.

«Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — сказал он.

Членство в НАТО

Также WSJ в качестве принципиального разногласия называет потенциальное членство Украины в НАТО. Газета отмечает, что Зеленский отвергает требование к Киеву отказаться от евроатлантических устремлений.

«Это украинская конституция, поэтому украинский народ должен решать, что делать с нашей конституцией, а не кто-то другой», — приводит его слова WSJ.

В то же время замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что Москва не пойдет на компромисс по вопросу членства Украины в НАТО.

«Членство Украины в Североатлантическом блоке, а также размещение на ее территории натовских воинских контингентов и ударных вооружений. Для нас это абсолютно неприемлемо. Много раз об этом говорили и разъясняли нашу позицию, она хорошо известна», — подчеркнул Грушко.

Численность ВСУ

WSJ отмечает, что Украина отказывается от сокращения численности ВСУ до 600 тыс. человек, как было предложено в первоначальной редакции мирного плана США.

25 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщила, что Киев согласился ограничить численность армии до 800 тыс. человек. Повышение порога до 800 тыс. также поддержали европейские страны.

Зеленский ранее сообщал, что к началу 2025 года в ВСУ служили 880 тыс. солдат и офицеров. При этом секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что Киев не согласится на условия по численности вооруженных сил, так как Украина не потерпела поражения в военных действиях.

Русский язык

В первоначальном плане США также содержался пункт о придании русскому языку статуса официального на Украине, чего добивается Россия. Как сообщала газета The New York Times, Владимир Путин поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом на Аляске.

Однако Зеленский заявил, что русский язык не получит статус государственного.

«У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров», — сказал он.

Статус Запорожской АЭС

Также Украина не согласна с предложением США о совместном управлении Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем России. Это крупнейшая атомная станция в Европе, она расположена в городе Энергодаре на берегу Каховского водохранилища.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News подчеркнул, что Москва отвергает возможность передачи контроля над ЗАЭС украинской стороне или кому-либо еще.

«Мы никогда не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что Запорожская атомная электростанция находится под управлением российской госкорпорации «Росатом». Она находится под наблюдением персонала МАГАТЭ, постоянно находящегося на территории», — сказал он.