Россиян предупредили о вреде гирлянд для глаз

Зимой дома одновременно горят гирлянды, светодиодные ленты, телевизоры и ноутбуки. Вечером многие замечают сухость, ощущение «рябит» и тяжесть в голове. Специалист офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова объяснила в беседе с «Газетой.Ru», какие сценарии освещения особенно нагружают зрение и как уменьшить дискомфорт.

«Большинство светодиодов работают через импульсные драйверы, поэтому свет быстро включается и выключается. Глаз этого не замечает, но сетчатка и зрительная кора фиксируют микромерцание. Даже высокочастотное мерцание, которое воспринимается как ровный свет, у части людей вызывает дискомфорт: усиливает чувствительность к контрасту, провоцирует головные боли и может запускать мигрень. Для пациентов с фоточувствительностью и эпилепсией частое мигание опасно», — объяснила она.

В быту это проявляется так: человек сидит вечером в комнате с гирляндой и подсветкой, через час чувствует тяжесть в глазах, «мурашки» перед глазами, напряжение, иногда легкую тошноту. Визуально ничего не мигает, но зрительная система постоянно обрабатывает перепады яркости.

«В декабре и январе пациенты часто описывают похожие симптомы: к вечеру глаза сухие, щиплет, картинка «двоится» или «рябит», голова гудит, хочется выключить свет», — рассказала врач.

Один из механизмов: цифровое зрительное утомление (усталость глаз из-за экранов). При работе со светящимися экранами человек моргает реже, слезная пленка быстрее пересыхает. Появляются сухость, жжение, покраснение, ощущение песка в глазах.

Другой механизм связан с адаптацией сетчатки. Контрастные источники света, например яркий экран в темной комнате или гирлянда на темном фоне, перегружают системы адаптации. Возникают «рябь», полосы, ореолы вокруг источников света и чувство глубокой усталости зрения.

Холодный белый свет с преобладанием синего компонента бодрит и удобен для рабочего места, но вечером дома чаще воспринимается как резкий. Теплый свет мягче для глаз и меньше сбивает биологические часы.

«Самый сложный сценарий для зрения — резкий контраст. Темная комната, яркая мигающая гирлянда и светящийся экран заставляют зрительную систему постоянно переключаться между темными и очень яркими зонами. Это усиливает дискомфорт и может провоцировать приступ мигрени», — предупредила врач.

Отдельный риск — несколько мерцающих гирлянд с разной частотой и цветом. Для людей с мигренями, фоточувствительностью и эпилепсией это триггер приступа, особенно при длительном нахождении рядом.

«Базовое правило — иметь мягкий общий свет. Торшер, бра или потолочный светильник с теплой лампой создают фон, на котором экран телевизора или ноутбука уже не единственный яркий объект. Для гирлянд оптимален статичный режим и теплый белый цвет. Их лучше размещать не на уровне глаз и не прямо за экраном, а по периметру помещения, над карнизом или вокруг окна. Мигающие режимы и стробоскопы в жилых комнатах офтальмолог не рекомендует, особенно если в семье есть люди с мигренями, эпилепсией или выраженной светочувствительностью», — посоветовала она.

Яркость экранов стоит подстраивать под освещение, избегая слишком яркого монитора в темной комнате и слишком тусклого экрана на фоне яркого света. Вечером полезно включать теплые цветовые схемы и режимы снижения синего света, чтобы меньше нарушать сон.

«Полезно правило 20–20–20: каждые двадцать минут смотреть на объект на расстоянии около шести метров минимум двадцать секунд. Это разгружает мышцы аккомодации и помогает восстановить частоту моргания», — заявила врач.

Если есть мигрени и светочувствительность, универсального безопасного лимита времени под мигающими гирляндами нет. Реакция на свет индивидуальна, но мерцание признано значимым триггером для мигрени и фактором риска для людей с фоточувствительной эпилепсией. При мигренях, эпилепсии, заболеваниях зрительного нерва или выраженной светочувствительности офтальмолог советует дома отказаться от мигающих режимов и выбирать теплый статичный свет.

«В общественных пространствах, где убрать иллюминацию нельзя, важно сокращать время рядом с яркими инсталляциями, делать перерывы и уходить в зоны с более ровным светом. При необходимости помогают солнцезащитные или специальные очки с фильтрами, если их рекомендовал врач», — добавила эксперт.

У детей зрительная система еще формируется, они часто дольше смотрят на экраны и хуже чувствуют момент усталости. Для них избыток яркого искусственного света и гаджетов особенно значим.

«В детской комнате лучше не использовать мигающие режимы. Гирлянды стоит переводить в статичный теплый свет и располагать выше уровня глаз, чтобы они не были единственным источником света при засыпании. При просмотре мультфильмов в комнате должен гореть спокойный общий свет. Вечером полезно сокращать экранное время и выключать экраны хотя бы за час до сна», — резюмировала она.

