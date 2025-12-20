«Русскую культуру «отменяют» только недалекие». Интервью с дирижером Сергеем Кондрашевым

Декабрь для дирижера Сергея Кондрашева — традиционный сезон новогодних балетов: в Государственном Кремлевском дворце он дирижирует «Щелкунчиком», «Лебединым озером», «Снегурочкой», «Продавцом игрушек» и другими спектаклями, а 21 декабря в Большом зале Консерватории представит большой предновогодний концерт «Новый год в музыкальных столицах». В преддверии праздников Кондрашев, заслуженный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей», дал большое интервью «Газете.Ru».

— Сергей, декабрь для вас — марафон новогодних балетов. Каково это — дирижировать «Щелкунчиком» или «Лебединым озером», когда вся страна уже живет в ожидании праздника? Меняется ли энергетика оркестра и зрителей в это время?

— Дирижировать и «Щелкунчиками», и «Лебединым озером» в любое время года — это удовольствие и радость! Под Новый год действительно есть ощущение, что вокруг что-то незримо меняется: в зале всегда или почти всегда аншлаг. И именно на балет «Щелкунчик» зритель идет, ожидая чуда и сказки. Мы стараемся не разочаровать. Что касается оркестра, то наш коллектив всегда работает с полной отдачей, и новогодние спектакли в этом плане не отличаются от тех, что идут, например, летом.

close Балет «Щелкунчик» на концерте «Christmas балет-гала» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, декабрь 2025 года Владимир Вяткин/РИА Новости

— На сцене Кремлевского дворца вы ставите и классику, и менее очевидные спектакли — вроде «Продавца игрушек» или «Чиполлино». Есть ли у каждого новогоднего балета свой характер и какой из них наиболее «капризный»?

— Наиболее «капризным» для оркестра, как правило, является спектакль, который редко идет в течение года. Это объяснить просто: нужно больше репетиций. А если говорить про спектакли и их характеры, то все они, как и люди, абсолютно разные и не похожи друг на друга. «Чиполлино» — озорной и немного хулиганский, при этом для оркестра партитура написана серьезным взрослым языком, требующим всякий раз основательного репетиционного подхода. «Щелкунчик» играется нами довольно часто, но с точки зрения композиторского письма балет у Петра Ильича совсем не прост — и сюрпризы могут ожидать в каждом такте. «Продавец игрушек» написан нашим современником Алексеем Шелыгиным, и это тот редчайший случай, когда у автора в любой момент можно спросить, как правильно обращаться с его «детищем» — и, пожалуй, характер у этого балета самый покладистый. К тому же мы полностью записали музыку «Продавца игрушек» для нашей радиостанции, и она регулярно звучит в эфире.

— Объясните обычному человеку, что делает дирижер: можете описать свою профессию одним предложением?

— Дирижер управляет большим кораблем под названием «Оркестр».

— Кем вы мечтали стать в детстве? Неужели точно знали, что будете дирижером? Что вас вдохновило пойти учиться на дирижера?

— В детстве я мечтал стать путешественником и бороздить просторы нашей планеты, может быть, на корабле, или пешком, или на автомобиле. Совершенно не представлял, что стану дирижером. Желание получить профессию дирижера пришло достаточно поздно, на последних курсах музыкального училища и дальше в консерватории. Я окунулся в мир большой музыки, начал посещать концерты и спектакли выдающихся дирижеров ХХ века: Евгения Светланова, Геннадия Рождественского, Марка Эрмлера, Клаудио Аббадо, Рикардо Мути, Курта Мазура, Лорина Маазеля. В студенческой среде было принято посещать концерты, да и интернета в 90-х у нас еще не было.

— Наверняка вы миллион раз отвечали на этот вопрос, но все же: зачем дирижеру палочка? Из чего она сделана?

— Дирижерская палочка — в том виде, какой мы ее сегодня знаем, — появилась сравнительно недавно, в XIX веке. Основное ее предназначение — быть ясно различимой для музыкантов в полутьме оркестровой ямы. Именно по этой причине дирижерские палочки окрашивают в белый цвет. Обычно дирижерские палочки изготавливают из дерева, иногда из пластика. Я предпочитаю деревянные.

close Дирижер Сергей Кондрашев Пресс-служба телерадиоцентра «Орфей»

— А почему некоторые дирижеры работают без нее?

— С дирижерской палочкой жест дирижера становится более конкретным и ясным для музыкантов, к тому же у самого дирижера при этом экономятся движения. Не существует никаких незыблемых правил относительно того, обязан ли дирижер пользоваться палочкой или нет. Это все совершенно индивидуально, и каждый из нас делает свой выбор самостоятельно.

— Многие спрашивают: зачем оркестру дирижер, разве музыканты не могут договориться между собой?

— Конечно, могут! И вполне себе прекрасно договариваются. В истории существовали — и поныне существуют — оркестры без дирижера. Правда, есть одно «но»: таким оркестрам времени на репетиции требуется в разы больше, чем с дирижером. И это происходит по той причине, что те самые «договоренности», особенно в коллективе, где больше десяти музыкантов, требуют постоянных согласований артистов между собой. И вот эти самые согласования «съедают» огромное количество репетиционного времени. Потому что даже без дирижера в каждое мгновение звучания музыки кто-то из артистов все равно будет выполнять функции дирижера. Чаще всего это концертмейстер оркестра, первая скрипка, который начнет или взмахивать смычком, или кивать головой в такт музыке. И по сути ничего не изменится: появится дирижер, только сидящий со скрипкой в руках. Когда флейтист или трубач играют соло в оркестре, то в такой момент именно эти музыканты становятся дирижерами, если за пультом нет маэстро. Так вот, обо всем этом предстоит еще и договариваться между собой. При наличии дирижера такой необходимости в бесконечных согласованиях нет.

— Все стало понятно!

— А если сказать коротко: задумайтесь, почему беспилотные автомобили, корабли и самолеты появились сравнительно недавно и только с появлением интернета и искусственного интеллекта? Ведь тоже, как и без дирижера, можно обойтись без капитана, пилота и водителя: включи автопилот или круиз-контроль, и пусть себе летит или идет прямо. Но как быть с поворотами и торможением…

— А как вы думаете, почему среди дирижеров до сих пор больше мужчин, чем женщин? Это вопрос традиции, выносливости или чего-то еще?

— Вы правы, скорее это традиции, которые последние десятилетия постепенно уходят в прошлое, как и в тех профессиях, кстати, которые я перечислил выше. С большим интересом я недавно узнал, что одним из ледоколов на Северном морском пути у нас управляет женщина-капитан. Мне кажется, что это прекрасно.

— Говорят, дирижер передает оркестру энергию — и выходить на сцену в плохом настроении ему ни в коем случае нельзя. А что вы делаете, если день выдался тяжелым? Где берете силы, чтобы «зажечь» оркестр?

— Это правда. Ни в плохом настроении, ни с какими-то своими иными проблемами к коллективу и тем более к зрителю выходить никогда нельзя. Никого не интересует ваш тяжелый день. В день спектакля или концерта ни о чем другом, кроме самого выступления, артист думать не должен. Если генеральная репетиция перед концертом прошла плохо, то все равно нужно надеяться и настраиваться на лучшее. А вот где артист берет силы, это уже секрет каждого отдельного художника. У меня есть твердая убежденность, что профессия музыканта не может быть похожа на выпуск продукции фабрикой или заводом, когда механизмы включают и они работают с 8 до 18. Я уверен, что у музыканта обязательно должны быть хоть небольшие, но перерывы, хотя бы день-два. Иначе искусство перестает быть таковым, нужно время на переосмысление того, что ты делаешь, и перезарядку.

close Балет «Лебединое озеро» на концерте «Christmas балет-гала» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, декабрь 2025 года Владимир Вяткин/РИА Новости

— Давайте поговорим о ваших слушателях. Кто сегодня приходит на балеты и концерты классической музыки? Кого больше: молодых людей или представителей поколения 40+?

— С удивлением и радостью обнаруживаю, что молодых зрителей и слушателей на наших спектаклях и концертах все больше. Хотя во все времена классическое музыкальное искусство было уделом зрелого человека. Однажды на гастролях в США, 20 лет назад во Флориде, выйдя в зал, я обнаружил, что почти вся публика в зале возраста 70+. У нас в России такого не встречал. В Кремлевский дворец приходит очень много зрителей с детьми, на концерты в Большой зал консерватории приходит все больше и больше молодых людей. Мне кажется, что среди молодежи появилась даже некая мода на посещение концертов классической музыки. Обратите внимание, что последние годы на выставках фотографии, современного искусства, да и в картинных галереях среди посетителей преобладают молодые люди. Такая же тенденция наблюдается и у нас. Это отрадно.

— Дайте совет молодым: как научиться понимать, а главное — любить классическую музыку, если всю жизнь слушал совсем другое? Если бы вы составляли «стартовый набор» для человека, который только начинает слушать классику, какие произведения в него бы вошли?

— Очень простой совет. Нужно решиться посетить концертный зал и послушать живой симфонический оркестр. И это самое главное! Не запись на портале в интернете, а именно классику в живом звучании. И начать, например, с «киномузыки», где все мелодии окажутся знакомы новому слушателю. Затем может быть легкая танцевальная музыка, Штраус. А там и до симфонии недалеко.

— Можно привить любовь к классике ребенку? Есть ли смысл водить условного 7-летку в консерваторию? Или, может, начать с чего-то другого, например, с балета «Щелкунчик» в канун Нового года?

— Так же, как ребенку прививают любовь к драматическому театру, водят на детские спектакли, необходимо, на мой взгляд, посетить с маленьким слушателем и концерт в консерватории, если у родителей есть желание вырастить образованную и разностороннюю личность. Только программу концерта для первого посещения нужно выбирать более тщательно. А «Щелкунчик» на Новый год просто необходим!

— Кстати, о «Щелкунчике», раз уж он необходим! Каждый декабрь билеты на «Щелкунчика» в Большой стоят как мини-отпуск, а достать их практически невозможно. У вас есть объяснение, почему так? И нормально ли это вообще для искусства? Как думаете, почему именно этот балет вызывает такой ажиотаж? Что это — магия праздника, вековые традиции или просто маркетинг?

— С билетами на новогодние «Щелкунчики» в Большой театр такая ситуация складывается на протяжении последних 25–30 лет. Только цены на билеты были немного другие, и об этом почти не говорили в средствах массовой информации. Считаю, что для искусства подобная ситуация вполне обычная. Вы же помните, какие очереди выстраиваются в Пушкинский музей или в Третьяковку, когда туда приезжает какая-нибудь знаковая выставка из-за рубежа. Да и наши монографические собрания русских художников из разных музеев и частных коллекций нередко вызывают ажиотаж. С концертами и спектаклями порой может быть та же история. С «Щелкунчиком» в Большой театр — это действительно уже традиция.

— В сети все чаще появляются ролики о том, как непросто купить билеты: люди возмущаются и спрашивают, почему нельзя просто чаще показывать «Щелкунчика», чтобы снизить ажиотаж. Как вы считаете, сколько «Щелкунчиков» в год реально мог бы выдержать оркестр и театр? Возможно ли, по-вашему, играть этот балет хотя бы весь зимний сезон?

— Видимо, не нужно снижать ажиотаж. В Москве достаточно спектаклей «Щелкунчик», идущих не в Большом театре. И спектакль этот идет в разных театрах в течение всего сезона, например, в Кремлевском дворце. Необходимость именно зимой сходить на балет «Щелкунчик» в Большой мне не вполне понятна. А сколько танцевать и играть «Щелкунчиков» — решает художественное руководство театров. Но как я подчеркнул выше, искусство — это не фабрика или завод. И по этой причине труппа репертуарного театра, танцующая и играющая в течение продолжительного времени только одно название, начнет деградировать — и качество спектакля неизменно упадет. Так чаще всего и происходит с продукцией, которую мы называем «ширпотреб».

close Дирижер Сергей Кондрашев Пресс-служба телерадиоцентра «Орфей»

— Вы сказали про «Щелкунчика» в Кремле: билеты туда стоят дешевле, но зрители все равно сравнивают постановку с Большим. Как вы относитесь к этому «народному спору»: где лучше?

— Это тоже было и будет всегда. Почему бы не сходить в этом случае в другой музыкальный театр Москвы? Их в столице немало. Или почему не съездить в Санкт-Петербург, Нижний Новгород или Новосибирск? На мой взгляд, тоже прекрасное новогоднее приключение — посетить другой город и сходить там на балет. Кстати, у меня много знакомых, которые регулярно ездят в Петербург с целью посетить Мариинский театр.

— В одном из интервью вы сказали: «Чайковский — гений». Объясните, почему так? Что делает его музыку такой живой и понятной спустя 150 лет? И есть ли среди современных композиторов те, кого вы бы назвали гением?

— Такие личности, как Чайковский и Пушкин, рождаются раз в столетие. Их творения несут невероятно сильную эмоцию. И это именно то, к чему мы тянемся. Обратите внимание, что с одним человеком вам интересно общаться, а с другим — нет. Так и с музыкой, и с поэзией, и с живописью. От какого-то шедевра вы получаете сильный эмоциональный заряд, а мимо чего-то проходите. Именно в этом и есть гениальность творца, если коротко. Среди наших современников нет того, кого можно поставить с Петром Ильичом на одну ступень. Или мы еще не знаем о таком человеке. Путь Чайковского к славе и признанию был очень долгим и порой мучительным.

— Не могу не спросить вас про «отмену» русской культуры: сегодня в Европе и на Западе некоторые старательно не замечают, что Россия внесла огромный вклад в развитие классической музыки. Как вы считаете, к чему эта «культура отмены» вообще может привести?

— Этого стараются не замечать только глупые и недалекие люди, поверьте, таких меньшинство. В данный момент сложилась подобная политическая ситуация. Это пройдет. Тем нормальным людям, которые любят музыку Рахманинова и Чайковского, указания сверху по поводу ненависти к культуре только откроют глаза и прольют свет на то, что в реальности происходит.

— Вы называете себя пропагандистом русской музыки. Можете пояснить, что для вас «русская музыка»?

— Это наша русская национальная композиторская школа от Михаила Глинки в ХIX веке до наших современников в веке XXI. Большие пласты русской музыки остаются в забвении или редко исполняются. Мы обладаем несметными музыкальными богатствами, и я вижу свою задачу, если хотите, миссию, в том, чтобы эти сокровища регулярно выносить на суд слушателя в концертах, спектаклях и звукозаписях.

— Какую музыку вы слушаете вне работы? И есть ли в вашем плейлисте поп- или, может, рок-музыка? Вам нравится кто-то из современных артистов?

— Музыки на работе так много, что в свободное время я слушаю тишину или, находясь на природе, пение птиц. Если что-то слушаю вне работы, то обычно это радио в автомобиле, несколько радиостанций со спокойной музыкой. Для меня не столько важен жанр или музыкальный стиль, сколько качество самой композиции. Я предпочитаю ту музыку, в которой есть мелодия. Что касается современных артистов, то сегодня композиции, в которых есть мелодия, не в моде. По этой причине мой плейлист состоит преимущественно из композиций прошлого.

— А какая музыка у вас ассоциируется с Новым годом? Представим, что вы составляете идеальный саундтрек для российских новогодних каникул. Какие произведения туда точно войдут?

— «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» и Last Christmas Джорджа Майкла.