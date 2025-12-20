США пытались захватить у побережья Венесуэлы еще одно судно

Reuters: США начали операцию по захвату еще одного судна у берегов Венесуэлы

США пытались задержать в международных водах у берегов Венесуэлы еще одно судно, передает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

В материале говорится, что операцией руководила Береговая охрана Соединенных Штатов, но не уточняется, где находится судно.

На этой неделе США нанесли удар по «судну наркоторговцев» в восточной части Тихого океана. Это произошло после объявления президента Дональда Трампа о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться: США «не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред» Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые «должны быть немедленно возвращены».

Ранее Венесуэла вывела в море военные суда для защиты танкеров от США.