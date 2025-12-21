Россиянам напомнили об особенностях работы в новогодние праздники

Работа в выходные и праздничные дни во время новогодних каникул должна оплачиваться как минимум в двойном размере, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«В двойном размере оплачиваются все дни новогодних каникул: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — сказал он и отметил, что конкретная сумма зависит от выбранной системы оплаты.

Член ОП добавил, что вместо двойной оплаты можно взять отгул. В этом случае работа в новогодние праздники будет оплачиваться в одинарном размере.

Новогодние праздники традиционно открывают год самым продолжительным периодом отдыха. Первый рабочий день нового года выпадает на 12 января (понедельник). Такие длительные зимние каникулы стали возможны благодаря переносу выходных дней: праздник, выпадающий на субботу, 3 января, перенесен на пятницу, 9 января.

Поскольку 7 января (Рождество Христово) приходится на среду, выходной по случаю этого праздника включен в период 1–8 января. Поэтому вся первая декада месяца — сплошные каникулы. Таким образом, новогодние выходные 2026 года получились рекордными по продолжительности.

Ранее в Кремле рассказали о графике Путина на новогодние праздники.