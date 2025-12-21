На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Группу россиян удалось вернуть с Украины

Москалькова сообщила о возвращении с Украины группы россиян
Pavel Golovkin/AP

С Украины в РФ вернулась группа россиян, которые до этого не смогли выехать из республики, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен отметила, что это произошло в рамках гуманитарной акции.

«Также несколько человек, которые из-за непредвиденных и независящих от нас обстоятельств не могли выехать из Херсонской области, вернулись на Украину», — добавила она.

Во вторник, 16 декабря, стало известно, что с Украины вернулись 15 россиян, чтобы воссоединиться со своими семьями. Республика передала граждан РФ Белоруссии. О гуманитарной акции смогли договориться Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.

В Россию отправились 12 женщин и трое мужчин, большинство из них — пожилые люди. На белорусско-украинской границе возвращающихся встретили родственники вместе с Москальковой.

Ранее пятерых украинцев не смогли вернуть на родину.

СВО: последние новости
